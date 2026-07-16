Farbangriff auf Leipziger Parteibüro: Täter hinterlassen "Verräter"-Graffiti

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Das CDU-Parteibüro der Landtagsabgeordneten Rick Ulbricht und Jens Lehmann wurde zur Zielscheibe einer Farbattacke.

Von Annika Rank

Leipzig - Das CDU-Parteibüro der Leipziger Landtagsabgeordneten Rick Ulbricht (34) und Jens Lehmann (58) wurde zur Zielscheibe einer Farbattacke.

Rick Ulbricht (34, CDU) bei der Beseitigung der Schmierereien.
Rick Ulbricht (34, CDU) bei der Beseitigung der Schmierereien.  © PR/Büro Ulbricht

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, spielte sich der Angriff zwischen Dienstagnachmittag um 16.40 Uhr und Mittwochmorgen um 8.20 Uhr ab.

Die unbekannten Täter machten sich demnach an der Fensterfront des Büros in der Georg-Schumann-Straße zu schaffen und besprühten diese mit den Aufschriften "F*ck Merz" und "Verräter". Außerdem hinterließen sie das kommunistische Hammer-und-Sichel-Symbol.

Das Polizeirevier Leipzig-Nord hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Auch der Staatsschutz wurde über den Vorfall informiert.

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"Das ist jetzt leider schon der vierte Vorfall in diesem Jahr", so Rick Ulbricht. Das Büro war im Januar 2025 geöffnet worden.

Die Sprayer hinterließen zwei Botschaften am Bürgerbüro.
Die Sprayer hinterließen zwei Botschaften am Bürgerbüro.  © PR/Büro Ulbricht
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"Demokratie lebt vom Diskurs und unterschiedlichen Meinungen. Gewalt und Extremismus darf dabei niemals ein Mittel sein", erklärte der Politiker. "Wir sind und wir bleiben weiterhin vor Ort. Bürgernah und ansprechbar, das ist unser Motto. Solche Vorfälle bestärken uns vielmehr darin, auf dem richtigen Weg damit zu sein!"

Titelfoto: PR/Büro Ulbricht

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