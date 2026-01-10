Schließfach-Knacker spähten Goldschloss mit Videobrille aus

Leipzig - Der Schließfach-Coup in Sachsens Goldschloss Güldengossa folgte einem filmreifen Drehbuch. Ein bereits verurteilter Tresorknacker gab am Donnerstag als Kronzeuge im Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher Details des spektakulären Raubzuges zum Besten.

Der inhaftierte Tresorknacker Florian H. (69) sagte im Prozess als Kronzeuge aus. Er hatte nach eigenem Bekunden die Videobrille auf. © Bildmontage/Ralf Seegers/ImagoSvenSimon/

Florian H. (69) muss noch fast fünf Jahre im Gefängnis brummen. Der schwäbische Alt-Rocker des Gremium MC war der erste aus der Schließfach-Bande, den die Ermittler am Haken hatten und der mittlerweile für den Güldengossa-Coup rechtskräftig verurteilt wurde.

Doch er war auch das kleinste Licht. Für 3500 Euro hatten die aus Israel und Ex-Jugoslawien stammenden Berufsverbrecher den verschuldeten Handwerker angeworben.

Er sollte überall in Deutschland in Wertdepots von Goldhändlern wie Degussa und Geiger Schließfächer anmieten, danach den Gangstern Vollmachten ausstellen, damit diese dann auch legal die Tresorräume betreten dürfen.

Er habe vier Tage vor dem Coup im Schloss den Tresorraum inspiziert und dabei eine Videobrille getragen, berichtete der Kronzeuge. So war der Rest der Truppe via Funkverbindung nahezu live mit dabei, als H. den Schraubenzieher für einen Probe-Bruch ansetzte. Es war die Generalprobe für den großen Showdown am 30. Oktober 2023, bei dem H. mit einem Kumpan insgesamt elf Schließfächer knackte und daraus Gold, Geld und Wertgegenstände für rund 450.000 Euro zog.