Frau nach Attacke in Leipzig schwerverletzt: Mann vorläufig festgenommen

Leipzig - Nach einer Auseinandersetzung im Leipziger Stadtteil Grünau kam eine Frau am Montagabend schwerverletzt ins Krankenhaus.

Die Szenen haben sich Montagabend in Leipzig-Grünau abgespielt. © EHL Media/Björn Stach

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in der Straße Am kleinen Feld informiert, bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24.

Am Abend waren die Hintergründe der Tat noch unklar.

Bilder zeigen unter anderem einen abgesperrten Hauseingang und zahlreiche Polizisten sowie einen Mann in Handschellen.

Wie TAG24 erfuhr, soll die Frau mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer verletzt worden sein. Einen Mann habe man am Tatort vorläufig festgenommen.