29.04.2023 20:43 Geldautomaten in Leipzig gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Deutsche-Bank-Filiale am Moritzhof in Leipzig-Lößnig ist am frühen Samstagmorgen zum Ziel von Automatensprengern geworden. Automatensprenger schlugen am Samstagmorgen in der Filiale der Deutschen Bank am Moritzhof in Leipzig zu. © Anke Brod Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gegen 3.50 Uhr zu. Mit einem bislang unbekannten Sprengmittel machten sie sich über gleich zwei Geldautomaten in der Filiale an der Zwickauer Straße her. Zeugen sollen mehrere Explosionen vernommen und mehrere Personen beobachtet haben, die vom Tatort mit einem Pkw flüchteten. Das Auto wurde als dunkelfarbene Limousine beschrieben. Leipzig Crime Leipzig: Männer-Duo attackiert Fußgänger, Drogentest positiv Die Tatverdächtigen waren demnach dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und Stirnlampen. An den Geldautomaten, der Einrichtung und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe konnte bislang nicht beziffert werden. Ebenfalls unklar ist derzeit noch, ob die Täter tatsächlich Beute machen konnten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zwei Geldautomaten, das Gebäude selbst und die Einrichtung wurden schwer beschädigt. Unklar ist derweil noch, ob die Täter tatsächlich Beute machen konnten. © Anke Brod Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Leipziger Kripo unter Tel. 0341/96646666 zu melden.

Titelfoto: Anke Brod