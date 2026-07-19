Großeinsatz im Leipziger Norden: Bäckerei kurz vor Feierabend überfallen
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Wie TAG24 vom polizeilichen Lagezentrum erfuhr, wurde die Behörde gegen 16.54 Uhr in die Gohliser Straße gerufen.
Demnach hatte sich dort ein Raubüberfall auf eine Bäckerei ereignet, nur wenige Minuten vor Feierabend.
Nähere Informationen zum Ablauf der Geschehnisse lagen am Abend noch nicht vor.
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Nach unbestätigten Angaben soll der Täter geflüchtet und nach wie vor nicht gefasst worden sein.
Die Polizei war auch am Abend noch vor Ort zur Spurensicherung im Einsatz.
Titelfoto: Silvio Bürger