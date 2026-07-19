Großeinsatz im Leipziger Norden: Bäckerei kurz vor Feierabend überfallen

Leipzig - Am Sonntagabend musste die Polizei in den Leipziger Norden ausrücken.

Die Polizei ermittelt zu einem Überfall auf eine Bäckerei im Leipziger Norden. © Silvio Bürger

Wie TAG24 vom polizeilichen Lagezentrum erfuhr, wurde die Behörde gegen 16.54 Uhr in die Gohliser Straße gerufen.

Demnach hatte sich dort ein Raubüberfall auf eine Bäckerei ereignet, nur wenige Minuten vor Feierabend.

Nähere Informationen zum Ablauf der Geschehnisse lagen am Abend noch nicht vor.