Aus Reiselust wird Frust: So vermiesen Euch Betrüger Eure Urlaubsvorfreude

Leipzig - Es ist Sommer und auch die Sachsen gehen auf Reisen ins In- und Ausland. Die Urlaubsvorfreude wollen sich Betrüger allerdings gern zunutze machen, was so manchen Messestädter schon eine Stange Geld gekostet hat.

Wer über booking.com bucht, kann Opfer von Betrügern werden. © Fabian Sommer/dpa

Das Reise-Portal booking.com warnte schon vor einigen Monaten davor, dass Übeltäter sich Zugriff auf Kundendaten in Zusammenhang mit Hotelbuchungen verschaffen.

Kunden des Portals erhalten demnach Nachrichten, die den Anschein erwecken, von booking.com zu kommen. Darin werden die Adressaten aufgefordert, einen Link anzuklicken, um beispielsweise die Hotel- oder Flugbuchung zu verifizieren.

In den Mails wird die tatsächlich gebuchte Unterkunft genannt und auch der Reisezeitraum, weshalb sie erstmal glaubwürdig wirken. Außerdem werden Euch oft mehr Reiseinformationen und auch Fotos angezeigt, zudem ein Geldbetrag, der nicht mit dem von Euch gezahlten Preis übereinstimmen muss oder sogar niedriger ausfällt.

Klickt Ihr aber dann den Link zur Verifizierung der Zahlungsdaten an, kann es richtig teuer werden. Denn es werden damit Zahlungen ausgelöst, die nichts mit booking.com zu tun haben.

Laut Sprecherin Therese Leverenz von der Leipziger Polizei habe es allein im Juni mindestens zwölf solcher Fälle in deren Zuständigkeitsbereich gegeben. Der Gesamtschaden: rund 4000 Euro.