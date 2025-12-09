Pfefferspray-Attacke vor Hauptbahnhof: Opfer flüchtet, kommt zurück und wird wieder angegriffen

Leipzig - Für einen 23-Jährigen nahm der Nikolaustag in Leipzig ein unschönes Ende: Der junge Mann wurde am Samstagabend von einer Gruppe Männer überfallen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein junger Mann vor dem Leipziger Hauptbahnhof angegriffen worden ist. (Archivbild) © Silvio Bürger

Laut einem Sprecher der Behörde habe sich der Geschädigte auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof aufgehalten, als er gegen 19 Uhr überraschend aus einer Gruppe heraus mit Pfefferspray angegriffen worden sei.

Er trat die Flucht in Richtung Richard-Wagner-Straße an, wo eine unbekannte Frau ihm dabei geholfen haben soll, die versprühte Flüssigkeit aus seinem Gesicht zu entfernen.

"Danach bewegte sich der 23-Jährige über verschiedene Umwege von der Richard-Wagner-Straße zum Richard-Wagner-Platz, weiter über die Hainstraße und den Marktplatz zurück zum Willy-Brandt-Platz", so der Sprecher.

Dort angekommen, traf er zwischen 19.20 und 19.30 Uhr erneut auf die 10- bis 15-köpfige Gruppe. Diese griff ihn an und fügte dem jungen Mann leichte Verletzungen zu. Außerdem klauten sie ihm Bargeld und zwei Kosmetikartikel aus seiner Tasche.

Nachdem die Männer weg waren, ließ der 23-Jährige seine Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln.