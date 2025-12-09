Pfefferspray-Attacke vor Hauptbahnhof: Opfer flüchtet, kommt zurück und wird wieder angegriffen
Leipzig - Für einen 23-Jährigen nahm der Nikolaustag in Leipzig ein unschönes Ende: Der junge Mann wurde am Samstagabend von einer Gruppe Männer überfallen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Laut einem Sprecher der Behörde habe sich der Geschädigte auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof aufgehalten, als er gegen 19 Uhr überraschend aus einer Gruppe heraus mit Pfefferspray angegriffen worden sei.
Er trat die Flucht in Richtung Richard-Wagner-Straße an, wo eine unbekannte Frau ihm dabei geholfen haben soll, die versprühte Flüssigkeit aus seinem Gesicht zu entfernen.
"Danach bewegte sich der 23-Jährige über verschiedene Umwege von der Richard-Wagner-Straße zum Richard-Wagner-Platz, weiter über die Hainstraße und den Marktplatz zurück zum Willy-Brandt-Platz", so der Sprecher.
Dort angekommen, traf er zwischen 19.20 und 19.30 Uhr erneut auf die 10- bis 15-köpfige Gruppe. Diese griff ihn an und fügte dem jungen Mann leichte Verletzungen zu. Außerdem klauten sie ihm Bargeld und zwei Kosmetikartikel aus seiner Tasche.
Nachdem die Männer weg waren, ließ der 23-Jährige seine Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln.
Wer hat etwas gesehen oder kennt den mutmaßlichen Anstifter?
Zu einem der Täter, der mutmaßliche Anstifter, liegt eine Personenbeschreibung vor:
- circa 20 bis 22 Jahre alt
- etwa 1,80 Meter groß
- schlanke Statur
- glatte schwarze Haar
- hatte ein Tattoo im Nacken, einen Flügel
Wenn Ihr an dem Abend etwas gesehen oder Hinweise zur Tat bzw. dem unbekannten Verdächtigen habt, meldet Euch bitte bei der Leipziger Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.
