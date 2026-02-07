Hammer-Fund bei Verkehrskontrolle in Leipzig: Taxi-Fahrgast hat Tasche voller Pistolen dabei!

Leipzig - Die Polizei rückte am Samstagabend mit zahlreichen Einsatzkräften in den Leipziger Osten aus.

Die Polizei rückte am Samstagabend mit einem Großaufgebot aus. © Christian Grube

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wollte eine Streife am Nachmittag gegen 15 Uhr eine Verkehrskontrolle eines Taxis durchführen.

Nachdem sie das Auto in der Kohlgartenstraße angehalten hatten, wollte der Fahrgast mitsamt Gepäck plötzlich die Flucht ergreifen, konnte allerdings von den Beamten geschnappt werden.

Wie sich herausstellte, war seine Tasche mit Pistolen gefüllt.

Noch am selben Abend rückte die Bereitschaftspolizei dann zur Wohnung des Mannes in der Spohrstraße aus.