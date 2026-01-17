Nach Streit auf der Eisenbahnstraße: 22-Jähriger stirbt Tage später im Krankenhaus

Leipzig - An Silvester kommt es auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten zu einer heftigen Auseinandersetzung , an deren Ende ein 22-Jähriger mit schweren Stichverletzungen noch auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert werden muss. Trotz der anschließenden Behandlung in einer Spezialklinik stirbt der Somalier später. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizeikräfte standen vor einem Imbiss auf der Eisenbahnstraße, die zeitweise gesperrt war. (Archiv) © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Vorfall ereignete sich am 31. Dezember gegen 14.40 Uhr direkt an der Kreuzung Eisenbahnstraße Ecke Hildegardstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stritt sich das spätere Opfer zuerst verbal mit einer zweiten männlichen Person.

"Die Auseinandersetzung mündete darin, dass der Streitgegner mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf den 22-Jährigen einstach und zu Fuß vom Tatort floh", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

"Der Geschädigte wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht und später in eine Spezialklinik verlegt, wo er trotz intensiver medizinischer Maßnahmen am Freitag, dem 9. Januar 2026, verstarb."

Die Leipziger Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln daher wegen eines vollendeten Tötungsdeliktes.