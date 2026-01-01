Versuchtes Tötungsdelikt! Polizeieinsatz auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten

Leipzig - Polizeieinsatz an Silvester auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten wegen einer zunächst verbalen und danach körperlichen Auseinandersetzung vor einem Ladengeschäft. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes!

Polizeikräfte standen vor einem Imbiss auf der Eisenbahnstraße, die zeitweise gesperrt war. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehrere Beamte, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag auf der Eisenbahnstraße im Einsatz.

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Nachfrage von TAG24 erklärte, lief der Einsatz seit circa 14.45 Uhr.

Ein 22-Jähriger wurde von einem Unbekannten durch ein Stichwerkzeug so schwer verletzt, dass er unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Eisenbahnstraße musste zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Elisabethstraße im Anschluss für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Davon war auch der Öffentliche Nahverkehr betroffen. Die Straßenbahnlinien 3 und 8 fuhren zeitweise in beide Richtungen über Wiebelstraße, Koehlerstraße und Kohlgartenstraße, hieß es in den Meldungen der Leipziger Verkehrsbetriebe.