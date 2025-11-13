Heizungszähler-Masche: 89-Jähriger in eigener Wohnung bestohlen und geschlagen

Leipzig - Ein Leipziger Rentner wurde am Mittwochmorgen in den eigenen vier Wänden zum Opfer eines Diebstahls.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden unbekannten Täter. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Chris Graupner behauptete einer der beiden Täter gegenüber dem 89-Jährigen, die Heizkörper-Zählerstände in seiner Wohnung in der Carl-Meyer-Straße ablesen zu wollen.

Nachdem er sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, lenkte er den Senior ab und half seinem Komplizen dabei, die Wohnung zu betreten.

"Dieser stahl unbemerkt Bargeld aus einer Geldkassette in Höhe von mehreren Tausend Euro", so der Sprecher.

