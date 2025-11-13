Heizungszähler-Masche: 89-Jähriger in eigener Wohnung bestohlen und geschlagen
Leipzig - Ein Leipziger Rentner wurde am Mittwochmorgen in den eigenen vier Wänden zum Opfer eines Diebstahls.
Nach Angaben von Polizeisprecher Chris Graupner behauptete einer der beiden Täter gegenüber dem 89-Jährigen, die Heizkörper-Zählerstände in seiner Wohnung in der Carl-Meyer-Straße ablesen zu wollen.
Nachdem er sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, lenkte er den Senior ab und half seinem Komplizen dabei, die Wohnung zu betreten.
"Dieser stahl unbemerkt Bargeld aus einer Geldkassette in Höhe von mehreren Tausend Euro", so der Sprecher.
Der Rentner bemerkte den Diebstahl, wurde allerdings von einem der Männer geschlagen, sodass sie mit der Beute fliehen konnten. Glücklicherweise blieb der 89-Jährige unverletzt. Es wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.
