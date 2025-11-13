Polizei fasst Messerstecher von Obdachlosen-Oase: Sein Motiv bleibt unklar

Leipzig - Im Leipziger Obdachlosenmilieu ist es am Dienstagabend zu einer schweren Gewalttat gekommen. Ein 44-Jähriger wurde durch Messerstiche schwer verletzt . Polizisten retteten als Ersthelfer sein Leben. Mit der Einordnung der Tat des inzwischen gefassten Messerstechers haben die Behörden offenbar Schwierigkeiten.

Nachdem Polizisten als Ersthelfer den Schwerverletzten versorgt hatten, kümmerte sich der später eintreffende Rettungsdienst um den Mann. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Leipzig, Nürnberger Straße 31 - wer hier angelangt ist, der ist in seinem Leben tief gefallen.

Täglich besuchen um die 100 Obdachlose die "Leipziger Oase", um etwas Essen und Wärme zu bekommen. Auch können Betroffene in der Kontaktstube der Diakonie ihre Wäsche waschen lassen.

Der Platz vor dem DDR-Plattenbau ist jedoch auch zunehmend zum Schlaflager und Trinkplatz geworden.

Verärgerte Anwohner berichten von regelmäßigen Polizeieinsätzen, wenn sich betrunkene Obdachlose mal wieder in die Haare bekommen. Am Dienstagabend eskalierte ein solcher Streit.

Augenzeugenberichten zufolge gerieten zwei der Gestrandeten mutmaßlich stark alkoholisiert in einen heftigen Streit. Ein 33-Jähriger soll dabei sein Messer gezogen und es seinem älteren Widersacher in den Bauch gerammt haben. Anschließend flüchtete er.