Mann bei Auseinandersetzung auf der Nürnberger Straße verletzt: Krankenhaus!
Leipzig - Polizeieinsatz im Leipziger Zentrum-Südost: Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden.
Die Beamten wurden gegen 17.22 Uhr in die Nürnberger Straße alarmiert, wie Polizeisprecher Franz Anton am Dienstag auf Nachfrage von TAG24 erklärte.
Was genau passiert ist, konnte er noch nicht sagen. Ein Mann sei jedoch verletzt worden, die Polizisten leisteten offenbar selbst Erste Hilfe.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwoch auf TAG24-Anfrage sagte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 44-Jährigen - es sei mit einem Gegenstand verletzt worden. Demnach wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.
Nach unbestätigten Informationen soll bei dem Geschehen eine Stichwaffe oder ähnliches zum Einsatz gekommen sein.
Ermittlungen dauern an
Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befanden sich am Dienstagabend vor Ort. Bilder zeigen, wie eine Person behandelt wurde. Der Vorfall ereignete sich vor einer Obdachlosenunterkunft.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll eine Person flüchtig sein.
In dem Fall werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Erstmeldung vom 11. November, 18.23 Uhr; zuletzt aktualisiert am 12.November, 9.52 Uhr
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof