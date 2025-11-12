Mann bei Auseinandersetzung auf der Nürnberger Straße verletzt: Krankenhaus!

Leipzig - Polizeieinsatz im Leipziger Zentrum-Südost: Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden.

Auf der Nürnberger Straße kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung mit einem Verletzten (44). © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Beamten wurden gegen 17.22 Uhr in die Nürnberger Straße alarmiert, wie Polizeisprecher Franz Anton am Dienstag auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Was genau passiert ist, konnte er noch nicht sagen. Ein Mann sei jedoch verletzt worden, die Polizisten leisteten offenbar selbst Erste Hilfe.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwoch auf TAG24-Anfrage sagte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 44-Jährigen - es sei mit einem Gegenstand verletzt worden. Demnach wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Nach unbestätigten Informationen soll bei dem Geschehen eine Stichwaffe oder ähnliches zum Einsatz gekommen sein.