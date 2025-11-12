 5.248

Mann bei Auseinandersetzung auf der Nürnberger Straße verletzt: Krankenhaus!

Polizeieinsatz im Leipziger Zentrum-Südost: Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden.

Von Carolina Neubert, Juliane Bonkowski

Leipzig - Polizeieinsatz im Leipziger Zentrum-Südost: Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden.

Auf der Nürnberger Straße kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung mit einem Verletzten (44).
Auf der Nürnberger Straße kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung mit einem Verletzten (44).  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Beamten wurden gegen 17.22 Uhr in die Nürnberger Straße alarmiert, wie Polizeisprecher Franz Anton am Dienstag auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Was genau passiert ist, konnte er noch nicht sagen. Ein Mann sei jedoch verletzt worden, die Polizisten leisteten offenbar selbst Erste Hilfe.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwoch auf TAG24-Anfrage sagte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 44-Jährigen - es sei mit einem Gegenstand verletzt worden. Demnach wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Leipzig: Auf Drogen und mit gestohlenem Auto: 27-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei
Leipzig Crime Auf Drogen und mit gestohlenem Auto: 27-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nach unbestätigten Informationen soll bei dem Geschehen eine Stichwaffe oder ähnliches zum Einsatz gekommen sein.

Während der Verletzte behandelt wurde, sorgten die Beamten für einen Sichtschutz.
Während der Verletzte behandelt wurde, sorgten die Beamten für einen Sichtschutz.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ermittlungen dauern an

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befanden sich am Dienstagabend vor Ort. Bilder zeigen, wie eine Person behandelt wurde. Der Vorfall ereignete sich vor einer Obdachlosenunterkunft.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll eine Person flüchtig sein.

In dem Fall werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erstmeldung vom 11. November, 18.23 Uhr; zuletzt aktualisiert am 12.November, 9.52 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Crime: