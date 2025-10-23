Hilfsbereiter Mann eilt Seniorin zur Hilfe und wird dabei beklaut

Leipzig - Dieser Fall macht wirklich sprachlos. Am Dienstagnachmittag eilte ein 35-Jähriger einer gestürzten Seniorin zur Hilfe. Dabei wurde er von einem anderen Mann bestohlen .

Ein Dieb wollte mit einer Tasche eines hilfsbereiten Mannes entkommen. (Symbolbild) © 123rf/terovesalainen

In Schönefeld-Abtnaundorf stürzte gegen 14.35 Uhr eine Seniorin auf dem Weg zum Bus. Ein 35-Jähriger, der gerade an der Haltestelle Löbauer Straße war, reagierte blitzschnell und half der Dame. Dabei ließ er seine Tasche stehen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, sah der Mann dann, wie ein 30-jähriger Deutscher eben diese Tasche davon trug.

Der 35-Jährige konfrontierte den Dieb und forderte seine Tasche zurück. Nach einer kurzen Rangelei gelang das auch, allerdings fehlte seine Geldbörse. Ein glücklicher Zufall sollte aber auch dieses Problem lösen.