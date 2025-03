Jugendliche bestehlen 34-Jährige: Wer hat das diebische Radler-Duo gesehen?

Die beiden Jugendlichen rissen der Frau ihr Handy aus der Hand. Die Polizei bittet um die Hilfe der Öffentlichkeit. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen 18.50 Uhr hatte sich die 34-Jährige an der Haltestelle Fritz-Siemon-Straße in der Volksgartenstraße aufgehalten, als zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern auf sie zukamen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, entriss ihr einer der beiden das Handy, das sie in diesem Moment in der Hand gehalten hatte, und verletzte sie sowohl am Handgelenk als auch am Oberarm.

Die beiden Diebe fuhren in Richtung Fritz-Siemon-Straße davon.

"Die 34-Jährige und ein unbekannter Passant folgten den beiden und konnten sie in der Fritz-Siemon-Straße zunächst stellen", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke. Währenddessen habe eine andere Frau die Polizei gerufen, woraufhin die Diebe in Richtung Norden flüchteten.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Um den Fall aufklären und die Jugendlichen ausfindig machen zu können, sucht die Behörde nach Personen, die Hinweise zu den Verantwortlichen und dem Tathergang geben können.