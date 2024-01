Spektakulärer Einbruch in Fahrrad-Laden: Wo stecken die Komplizen?

Delitzsch - Vor fast einem Monat brachen Unbekannte in den "Fahrrad Hammer" im Gewerbegebiet ein. Die Ermittlungen der Polizei zum Vorfall im sächsischen Delitzsch laufen immer noch, sodass nun durch einen "Kripo live"-Beitrag sich Hinweise erhofft werden.

Die Täter rasten rückwärts in den Fahrradladen. Dabei wurde sowohl der Außen- und Innenbereich des Gebäudes als auch einige Fahrräder beschädigt. © Facebook/Fahrrad Hammer

In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember rasten die drei Täter mit einem roten Mitsubishi rückwärts durch die Eingangstür des Fahrradladens - ohne Rücksicht auf Verluste.

Seit der Eröffnung der Filiale im Jahr 2018 wurde sie bereits zehn Mal zum Opfer von Einbrüchen, mit jedem Vorfall hatte das Personal dann die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

"Das Besondere in dem Fall ist eigentlich das brutale Vorgehen der Täter", erklärt Geschäftsführer Thomas Hammer in der Sendung.

Denn selbst die extra vor der Eingangstür aufgestellten Holzbretter und -platten sowie die 250 Kilogramm schwere Fahrradwaschanlage konnten den Mitsubishi nicht aufhalten: "In dem Ausmaß ist das nochmal eine besondere Steigerung."

Thomas Hammer, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt, geht davon aus, dass die Täter sein Geschäft vor dem Einbruch ausgespäht hatten. So ist auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen, wie sich ohne zu zögern und mit Bolzenschneidern an den teilweise 7500 Euro teuren Fahrrädern zu schaffen gemacht wurde.

Zwei der Täter flüchtete dann auf den gestohlenen Bikes, der dritte im Bunde im Auto. Doch sie hatten die Rechnung ohne die Polizei gemacht, die schon auf dem Weg ins Gewerbegebiet war.