Kurz vor Ladenschluss: Bewaffneter Räuber überfällt Bäckerei in Stötteritz
Leipzig - Am Sonntagabend hat ein Räuber kurz vor Ladenschluss eine Bäckerei im Leipziger Stadtteil Stötteritz überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz betrat der bewaffnete Täter gegen 17.35 Uhr das Geschäft in der Schwarzackerstraße und verlangte Bargeld.
"Nachdem die Mitarbeiter 600 Euro übergeben hatten, flüchtete der Unbekannte vom Ort", sagte Leverenz.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- circa 1,80 bis 1,90 Meter groß
- etwa 30 Jahre alt
- schlanke Statur
- lange Hose, langärmliges Oberteil mit Kapuze
Erst vergangene Woche war unweit des Bäckers ein Optiker in der Holsteinstraße überfallen worden, auch hier sucht die Polizei mittels Personenbeschreibung nach einem Verdächtigen.
Wer Hinweise zum Täter oder dem Sachverhalt geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa