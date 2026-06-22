Kurz vor Ladenschluss: Bewaffneter Räuber überfällt Bäckerei in Stötteritz

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Am Sonntagabend hat ein Räuber eine Bäckerei im Leipziger Stadtteil Stötteritz überfallen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Sonntagabend hat ein Räuber kurz vor Ladenschluss eine Bäckerei im Leipziger Stadtteil Stötteritz überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Räuber hat am Sonntagabend einen Bäcker in der Schwarzackerstraße überfallen. (Symbolbild)
Ein Räuber hat am Sonntagabend einen Bäcker in der Schwarzackerstraße überfallen. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz betrat der bewaffnete Täter gegen 17.35 Uhr das Geschäft in der Schwarzackerstraße und verlangte Bargeld.

"Nachdem die Mitarbeiter 600 Euro übergeben hatten, flüchtete der Unbekannte vom Ort", sagte Leverenz.

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Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

  • männlich
  • circa 1,80 bis 1,90 Meter groß
  • etwa 30 Jahre alt
  • schlanke Statur
  • lange Hose, langärmliges Oberteil mit Kapuze

Erst vergangene Woche war unweit des Bäckers ein Optiker in der Holsteinstraße überfallen worden, auch hier sucht die Polizei mittels Personenbeschreibung nach einem Verdächtigen.

Wer Hinweise zum Täter oder dem Sachverhalt geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

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