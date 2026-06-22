Kurz vor Ladenschluss: Bewaffneter Räuber überfällt Bäckerei in Stötteritz

Leipzig - Am Sonntagabend hat ein Räuber kurz vor Ladenschluss eine Bäckerei im Leipziger Stadtteil Stötteritz überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Räuber hat am Sonntagabend einen Bäcker in der Schwarzackerstraße überfallen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz betrat der bewaffnete Täter gegen 17.35 Uhr das Geschäft in der Schwarzackerstraße und verlangte Bargeld.

"Nachdem die Mitarbeiter 600 Euro übergeben hatten, flüchtete der Unbekannte vom Ort", sagte Leverenz.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: