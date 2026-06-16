Zeugen nach Raubüberfall gesucht: Bewaffneter Täter trug auffällige Hose
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg wurde am Montag ein Optiker ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke betrat der maskierte Täter gegen 16.20 Uhr einen Optikerladen in der Holsteinstraße, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" und verlangte nach Bargeld.
Die 49-jährige Angestellte übergab dem Räuber daraufhin 500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter.
Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:
- ungefähr 1,80 Meter groß
- schlanke Statur
- helle Augen
Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Arbeitshose mit weiß abgesetzten Nähten, aufgesetzten Taschen und weißen Farbspritzern an der Seite. Außerdem trug er schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und einen schwarz-weiß-grün-braunen Schlauchschal.
"Insbesondere werden auch die Aussagen der Kundinnen und Kunden, die kurz nach dem Überfall das Geschäft betreten hatten und durch die 49-Jährige wieder weggeschickt wurden, benötigt", so Polizeisprecherin Lübcke.
Wer Hinweise zu den Männern oder dem Sachverhalt geben kann oder etwas mitbekommen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der Rufnummer (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa