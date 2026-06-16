Zeugen nach Raubüberfall gesucht: Bewaffneter Täter trug auffällige Hose

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg wurde am Montag ein Optiker ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der Überfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Holsteinstraße. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke betrat der maskierte Täter gegen 16.20 Uhr einen Optikerladen in der Holsteinstraße, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" und verlangte nach Bargeld.

Die 49-jährige Angestellte übergab dem Räuber daraufhin 500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

ungefähr 1,80 Meter groß

schlanke Statur

helle Augen

Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Arbeitshose mit weiß abgesetzten Nähten, aufgesetzten Taschen und weißen Farbspritzern an der Seite. Außerdem trug er schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und einen schwarz-weiß-grün-braunen Schlauchschal.