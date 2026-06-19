Polizisten suchen nach geklauter Angel und stoßen auf kiloweise Drogen

Leipzig/Taucha - Da sind der Polizei gleich zwei Fische ins Netz gegangen: Als Beamte am Dienstag Wohnungen in Leipzig und Taucha durchsuchten, um unter anderem gestohlene Angelausrüstung zu finden, stießen sie nicht nur auf das Diebesgut, sondern gleich auch noch verschiedenste Drogen und Bargeld.

Bei Durchsuchungen in Leipzig und Taucha stieß die Polizei in einer Wohnung auf verschiedenste Drogen, darunter über 1800 Gramm Methamphetamin... © Polizei Leipzig

Die Mieter der Wohnungen, ein 38-jähriger Leipziger sowie ein 45-Jähriger aus Taucha standen im Verdacht, bereits im April 2026 in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein und dort unter anderem die Angelausrüstung gestohlen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Polizisten des Reviers Leipzig-Südost sowie der Inspektion Zentrale Dienste hatten beiden am Dienstag einen Besuch abgestattet. Während sie in der Wohnung des 38-Jährigen im Stadtteil Anger-Crottendorf einen Teil des Diebesguts fanden, war die Überraschung in Taucha groß: Statt weiterer Gegenstände aus den Einbrüchen stießen die Beamten auf eine große Menge an Betäubungsmitteln.

Gefunden wurden laut Polizei insgesamt:

Über 1800 Gramm Methamphetamin

Circa 700 Gramm Cannabis

Circa 1 Liter Liquid Ecstasy

Über 400 Gramm verschiedener anderer Betäubungsmittel

Die Gesetzeshüter stellten außerdem mehr als 11.000 Euro an Bargeld sicher sowie vier teilweise geladene Schreckschusswaffen und weitere gefährliche Gegenstände.