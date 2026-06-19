Polizisten suchen nach geklauter Angel und stoßen auf kiloweise Drogen
Leipzig/Taucha - Da sind der Polizei gleich zwei Fische ins Netz gegangen: Als Beamte am Dienstag Wohnungen in Leipzig und Taucha durchsuchten, um unter anderem gestohlene Angelausrüstung zu finden, stießen sie nicht nur auf das Diebesgut, sondern gleich auch noch verschiedenste Drogen und Bargeld.
Die Mieter der Wohnungen, ein 38-jähriger Leipziger sowie ein 45-Jähriger aus Taucha standen im Verdacht, bereits im April 2026 in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein und dort unter anderem die Angelausrüstung gestohlen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Polizisten des Reviers Leipzig-Südost sowie der Inspektion Zentrale Dienste hatten beiden am Dienstag einen Besuch abgestattet. Während sie in der Wohnung des 38-Jährigen im Stadtteil Anger-Crottendorf einen Teil des Diebesguts fanden, war die Überraschung in Taucha groß: Statt weiterer Gegenstände aus den Einbrüchen stießen die Beamten auf eine große Menge an Betäubungsmitteln.
Gefunden wurden laut Polizei insgesamt:
- Über 1800 Gramm Methamphetamin
- Circa 700 Gramm Cannabis
- Circa 1 Liter Liquid Ecstasy
- Über 400 Gramm verschiedener anderer Betäubungsmittel
Die Gesetzeshüter stellten außerdem mehr als 11.000 Euro an Bargeld sicher sowie vier teilweise geladene Schreckschusswaffen und weitere gefährliche Gegenstände.
45-Jähriger inzwischen hinter Gittern
Den 45-Jährigen traf die Polizei kurz darauf in der Nähe seiner Arbeitsstelle an, als er gerade ohne gültigen Führerschein mit einem Motorrad unterwegs war. Er wurde vorläufig festgenommen.
Noch am selben Tag erließ das Leipziger Amtsgericht Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt inzwischen hinter Gittern.
Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Diebstahlsdelikte, des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Fahrens ohne Führerschein. Das gefundene Diebesgut werde den Geschädigten zeitnah zurückgegeben.
Titelfoto: Montage: Polizei Leipzig