Polizeieinsatz nahe Hauptbahnhof: 27-Jähriger verletzt Radlerin und bedroht Beamte

Leipzigs Polizei war am Montag am Wilhelm-Liebknecht-Platz gefordert. Ein 27-Jähriger soll dort eine Radfahrerin (71) verletzt haben. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Wie TAG24 vonseiten der Behörde erfuhr, wurden Beamte gegen 15.55 Uhr an die Haltestelle auf dem Platz gerufen. Zuvor soll ein 27-jähriger Syrer dort im psychischen Ausnahmezustand eine Radfahrerin (71) angegriffen und verletzt haben.

Als die Beamten kurz darauf auf den Mann trafen, soll dieser sie mit einem Messer bedroht haben. Schließlich habe der 27-Jährige gestellt werden können. Dabei soll er jedoch Widerstand gegen die Gesetzeshüter geleistet haben.

"Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam", so der Polizeisprecher.