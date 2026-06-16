Polizeieinsatz nahe Hauptbahnhof: 27-Jähriger verletzt Radlerin und bedroht Beamte

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Die Polizei wurde am Montag in die Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs gerufen, nachdem ein 27-Jähriger dort eine Radfahrerin verletzt hatte.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Polizeieinsatz am Montagnachmittag am Wilhelm-Liebknecht-Platz nahe dem Leipziger Hauptbahnhof.

Leipzigs Polizei war am Montag am Wilhelm-Liebknecht-Platz gefordert. Ein 27-Jähriger soll dort eine Radfahrerin (71) verletzt haben. (Symbolfoto)
Leipzigs Polizei war am Montag am Wilhelm-Liebknecht-Platz gefordert. Ein 27-Jähriger soll dort eine Radfahrerin (71) verletzt haben. (Symbolfoto)  © foottoo/123rf

Wie TAG24 vonseiten der Behörde erfuhr, wurden Beamte gegen 15.55 Uhr an die Haltestelle auf dem Platz gerufen. Zuvor soll ein 27-jähriger Syrer dort im psychischen Ausnahmezustand eine Radfahrerin (71) angegriffen und verletzt haben.

Als die Beamten kurz darauf auf den Mann trafen, soll dieser sie mit einem Messer bedroht haben. Schließlich habe der 27-Jährige gestellt werden können. Dabei soll er jedoch Widerstand gegen die Gesetzeshüter geleistet haben.

"Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam", so der Polizeisprecher.

Gegen den 27-Jährigen sollen inzwischen Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet worden sein. Die Radfahrerin wurde laut Polizeisprecher Peters leicht verletzt.

Titelfoto: foottoo/123rf

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