Landkreis Leipzig: "L'amour toujours" und Nazi-Parolen schallen aus Gartenanlage

Groitzsch/Großpösna - Am Wochenende sorgten mehrere verfassungsfeindliche Straftaten im Landkreis Leipzig für Polizeieinsätze .

Mehrere Personen fielen am Wochenende im Landkreis Leipzig durch rassistische und verfassungsfeindliche Äußerungen auf. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, spielte sich der erste Vorfall am Freitagabend in einer Groitzscher Kleingartenanlage in der Brösener Straße ab.

Demnach wurden die Beamten alarmiert, nachdem Zeugen dort "verfassungsfeindliche und volksverhetzende Äußerungen" wahrgenommen hatten. Sie sollen auch fremdenfeindliche Parolen gehört haben, welche zur Melodie von "L'amour toujours" gesungen wurden.

Gegen die in der Gartenanlage feiernden Jugendlichen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Volksverhetzung ermittelt.

Am Samstagabend musste die Polizei nach Großpösna in die Hafenstraße ausrücken, wo drei Männer (19, 43, 51, alle deutsch) rechtsextremistische Musik und dazu verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben sollen.

Musik war bei der Ankunft der Beamten zwar nicht mehr zu hören, stattdessen fiel aber einer der Männer durch das Schreien eines verfassungsfeindlichen Grußes vom Balkon auf, so die Sprecherin.