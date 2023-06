Ermittlungen im "Fahrradgate": 201 Verdächtige, aber nur 2 Anklagen im Korruptionsskandal der Polizei

Der einstige Sitz der "ZentraB Fahrrad" im Leipziger Westen. Hier wurde über Jahre ein illegaler Fahrradhandel betrieben. Zwei Beamte dieser Dienststelle wurden jetzt angeklagt. © Alexander Bischoff

Das ist erstaunlich: Nach fast vierjähriger Ermittlungszeit im sogenannten "Fahrradgate" der Polizei kommt die Generalstaatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass zwei untere Dienstgrade der "Zentrale Bearbeitung Fahrradkriminalität" (ZentraB) für einen der größten Korruptionsskandale in den Reihen der sächsischen Polizei die Verantwortung tragen sollen.

Die Polizeihauptmeisterin Anke S. (46) wurde durch das Landgericht angeklagt. Die Vorwürfe gegen die ehemalige Asservatenverantwortliche lauten laut Anklage auf Bestechlichkeit in Tateinheit mit Diebstahl und Verwahrungsbruch in 96 Fällen, davon in 39 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung sowie Diebstahl in Tateinheit mit Verwahrungsbruch in 59 Fällen, davon in sieben Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung.

Das Landgericht hat das Verfahren bereits eröffnet, aber noch nicht terminiert.

Ihr Kollege, der Polizeihauptmeister Volker K. (60), wurde durch das Amtsgericht angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm Diebstahl, Verwahrungsbruch, Bestechlichkeit sowie Beihilfe zur Bestechlichkeit in insgesamt sieben Fällen vor.

Auch das Amtsgericht hat das Verfahren bereits eröffnet, aber noch nicht terminiert.