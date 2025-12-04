Nicht nur einmal falsch abgebogen: Drogendealer nach Verkehrsverstoß in Haft

Leipzig - Ein unerlaubtes Abbiegemänover wurde einem mutmaßlichen Drogendealer am Mittwochabend auf der Leipziger Jahnallee zum Verhängnis.

Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Tasche voll mit Amphetaminen. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie Sprecher Moritz Peters mitteilte, beobachteten zwei Polizisten gegen 20.45 Uhr das verbotswidrige Linksabbiegen eines Peugeot von der Marschnerstraße in die Jahnallee und entschlossen sich, das Auto anzuhalten.

"Dabei wurde im Fahrgastraum eine Tasche festgestellt, in welcher sich ein durchsichtiges Behältnis mit einer weiß kristallinen Substanz befand", so der Polizeisprecher weiter. Der 29-jährige Beifahrer mit kosovarischer Staatsbürgerschaft gab an, dass es sich dabei um seine Tasche handelt.

In dem festgestellten Beutel befanden sich mehrere hundert Gramm Amphetamin. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ebenfalls noch mehrere Tausend Euro in bar.

Da der Kosovare bereits zuvor häufiger in Drogendelikte verwickelt war, ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt die vorläufige Festnahme an.