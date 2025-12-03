Angriff im Leipziger Norden: Teenager wegen Jacke ins Krankenhaus geprügelt

Ein Jugendlicher wurde am Dienstag in Leipzig-Gohlis von gleichaltrigen Jungs ins Krankenhaus geprügelt.

Von Annika Rank

Der verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag spielte sich die Tat gegen 13.15 Uhr am Sportplatz in der Sassstraße ab, wo der 16-Jährige von einer Gruppe Teenager angesprochen wurde.

Selbst nachdem der Jugendliche den anderen Personen seine Jacke ausgehändigt hatte, schlugen und traten sie brutal auf ihn ein.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär behandelt wurde.

Der Polizei gelang es schließlich, zwei Tatverdächtige (15 und 16 Jahre alt) zu identifizieren, wobei sogar die elterliche Wohnung des Älteren durchsucht wurde.

Er rückte die gestohlene Jacke schlussendlich freiwillig raus.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

