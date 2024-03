Leipziger Hafenleiche (†25): Mordanklage gegen 20-Jährigen nach grausamem Raub

Leipzig - Rund acht Monate nach dem grausamen Fesselmord an einem Homosexuellen im alten Leipziger Hafenspeicher hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den letzten Liebhaber des Opfers erhoben. Motiv war demnach weder ein Beziehungsstreit noch sexuelles Verlangen, sondern Habgier.

Die alten Speicher im Lindenauer Hafen - im vorderen Gebäude mit dem zerstörten Dach wurde ein Mann ermordet. © Polizei

Es war einer der härtesten Fälle, die Leipzigs Kripo im vorigen Jahr zu lösen hatte: Am 27. Juli entdeckten zwei "Lost Places"-Fotografen in einer Kellerkammer des verfallenen Speichers am Lindenauer Hafen den Leichnam von Daniel P. (25).

Der aus dem Erzgebirge stammende Mann, der sich in Leipzig als Prostituierter durchschlug, war vor seinem Tod mit Paketband gefesselt worden und vermutlich an einem Knebel im Mund erstickt.

Anfang September nahm die Mordkommission seinen letzten Lover unter Tatverdacht fest.

Am gestrigen Montag nun informierte die Staatsanwaltschaft, dass sie Kevin R. (20) "wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge" angeklagt habe.

Zwar hat das Landgericht noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, doch der Jugendkammer dürfte ein spannender Indizienprozess bevorstehen.