Leipziger Pizzeria-Chef nach heftiger Explosion entsetzt: "Ich darf nicht reingehen"

Leipzig - Drei Explosionen, demolierte Schaufenster, ein Schwerverletzter: Leipzig wurde in der Nacht zu Freitag von heftigen Detonationen erschüttert . Die Polizei steht mit ihren Ermittlungen am Anfang.

Die Detonation des bisher unbekannten Sprengsatzes demolierte die Scheibe des "La Migliore Pizza" in der Leipziger Georg-Schwarz-Straße. © Christian Grube

Kurz vor Mitternacht die erste Detonation. Ein 18-Jähriger zündete dabei einen bisher unbekannten Sprengkörper auf der Eutritzscher Straße im Zentrum-Nord: "Dieser explodierte direkt in seiner Hand, wodurch er die Hand verlor", berichtet Polizeisprecher Tom Erik Richter (31).

Drei Stunden später detonierte ein weiterer unbekannter Sprengkörper in der Georg-Schwarz-Straße.

Der Inhaber des italienischen Restaurants "La Migliore Pizza" zeigt sich schockiert: "Die Polizei hat mich kurz nach 4 Uhr wach geklingelt und gesagt, es gab eine Explosion vor meinem Laden", so der Chef. Die Eingangstür, die Scheibe, die Markise wurden von der enormen Sprengkraft beschädigt.

"Wie es drinnen aussieht, weiß ich nicht, ich darf nicht reingehen." Die Polizei habe den Innenraum für weitere Ermittlungen geschlossen.

Eine halbe Stunde später die dritte Explosion. Diesmal in der Universitätsstraße vor einem beliebten Studi-Café. Wieder wurde der Frontbereich stark beschädigt: "Auch hier ist die Ursache für die Explosion gegenwärtig unbekannt", so Polizeisprecher Richter.