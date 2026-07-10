Mehrere Explosionen in der Nacht in Leipzig: 18-Jähriger sprengt sich Hand weg

Leipzig - An mehreren Stellen im Leipziger Stadtgebiet kam es in der Nacht zu Freitag zu Explosionen. Eine Person wurde schwer verletzt. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Die Eutritzscher Straße wurde in der Nacht abgesperrt, um Beweise zu sichern. © LeipzigFireFighter

Die erste Substanz detonierte um kurz vor Mitternacht in der Eutritzscher Straße im Zentrum-Nord. Das erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Freitagmorgen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 18-Jähriger einen noch unbekannten Gegenstand angezündet und sich dabei selbst schwer verletzt. "Er hat sich die Hand abgesprengt und wurde in ein Krankenhaus gebracht", so Richter später ergänzend.

Um 3.15 Uhr knallte es dann erneut. Dieses Mal in der Georg-Schwarz-Straße in Alt-West. Die Explosion beschädigte den Eingangsbereich eines Restaurants stark. Der Auslöser ist noch unbekannt.

Die dritte Explosion ging dann gegen 3.40 Uhr in der Universitätsstraße mitten im Zentrum hoch. Wieder wurde der Frontbereich einer Bar stark beschädigt. "Auch hier ist die Ursache für die Explosion gegenwärtig unbekannt", so Richter.