Leipziger Polizei durchsucht Wohnungen auf Drogen, findet aber etwas ganz anderes

Leipzig - Zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Leipziger Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen zwei Wohnungen im Westen der Stadt auf illegale Betäubungsmittel – und fand gleichzeitig einen gesuchten Mann.

Am Dienstagmorgen wurden in Altlindenau zwei Wohnungen durchsucht. © Christian Grube

Den Anstoß zu den Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Deutschen haben laut einer Polizeisprecherin Zeugenhinweise gegeben. Der Mann steht demnach unter Verdacht, mit Drogen zu handeln.

Und so sei am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr die Durchsuchung zweier Wohnungen in der Calvisiusstraße im Stadtteil Altlindenau vollstreckt worden.

"Aufgrund weiterer Hinweise auf Waffenbesitz des Tatverdächtigen unterstützte das Spezialeinsatzkommando Sachsen die Maßnahme", so die Sprecherin.

Die Beamten waren erfolgreich: Neben verschiedenen waffenähnlichen Gegenständen seien außerdem kleine Mengen unterschiedlicher Drogen gefunden und sichergestellt worden.