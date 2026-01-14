Umgebauter Feuerlöscher explodiert vor Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hilfe

Leipzig - Eine Explosion vor einem Einfamilienhaus richtet Schäden an Zaun und Fassade an. Was nach einer Meldung aus der Silvesternacht klingt, ereignete sich in der Nacht zum Montag im Leipziger Nordwesten. Der Sprengsatz: Nicht etwa ein Böller, sondern ein umgebauter Feuerlöscher. Besorgniserregend dabei: Es war nicht der einzige.

Sie sollen eigentlich Gefahren abwehren, doch in Leipzig wurde ein Feuerlöscher nun selbst zur Gefahr. Vor einem Einfamilienhaus ist ein umgebautes Gerät in der Nacht zu Montag explodiert. (Symbolbild) © dzurag/123RF

Denn nachdem die Polizei alarmiert und zum Ort des Geschehens geeilt war, fanden die Beamten in der gleichen Straße einen zweiten umgebauten Feuerlöscher vor einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannten Gründen war dieser nicht explodiert.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag, gegen 2 Uhr, in der Eisenacher Straße im Stadtteil Gohlis-Süd.

Bei der Detonation des ersten Feuerlöschers wurden sowohl der Zaun als auch die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 2000 Euro.

Anwohner oder andere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.