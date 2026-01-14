Umgebauter Feuerlöscher explodiert vor Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hilfe

Ein umgebauter Feuerlöscher explodierte in der Nacht zu Montag vor einem Leipziger Einfamilienhaus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hilfe.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Eine Explosion vor einem Einfamilienhaus richtet Schäden an Zaun und Fassade an. Was nach einer Meldung aus der Silvesternacht klingt, ereignete sich in der Nacht zum Montag im Leipziger Nordwesten. Der Sprengsatz: Nicht etwa ein Böller, sondern ein umgebauter Feuerlöscher. Besorgniserregend dabei: Es war nicht der einzige.

Sie sollen eigentlich Gefahren abwehren, doch in Leipzig wurde ein Feuerlöscher nun selbst zur Gefahr. Vor einem Einfamilienhaus ist ein umgebautes Gerät in der Nacht zu Montag explodiert. (Symbolbild)
Sie sollen eigentlich Gefahren abwehren, doch in Leipzig wurde ein Feuerlöscher nun selbst zur Gefahr. Vor einem Einfamilienhaus ist ein umgebautes Gerät in der Nacht zu Montag explodiert. (Symbolbild)  © dzurag/123RF

Denn nachdem die Polizei alarmiert und zum Ort des Geschehens geeilt war, fanden die Beamten in der gleichen Straße einen zweiten umgebauten Feuerlöscher vor einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannten Gründen war dieser nicht explodiert.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag, gegen 2 Uhr, in der Eisenacher Straße im Stadtteil Gohlis-Süd.

Bei der Detonation des ersten Feuerlöschers wurden sowohl der Zaun als auch die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 2000 Euro.

Leipzig: Schließfach-Knacker spähten Goldschloss mit Videobrille aus
Leipzig Crime Schließfach-Knacker spähten Goldschloss mit Videobrille aus

Anwohner oder andere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Leipziger Kripo bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet dabei Zeugen um Hilfe. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet dabei Zeugen um Hilfe. (Symbolbild)  © foottoo/123rf

Was hat es mit den Sprengsatz-Basteleien auf sich? Haben die Täter lediglich ihre neuesten Erzeugnisse testen wollen oder steckt mehr dahinter? Leipzigs Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und versucht nun, Klarheit in die Sache zu bringen. Die Ermittlungen laufen dabei wegen des Tatvorwurfs des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Wie die Behörde mitteilte, sind die Ermittler dabei auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Es werden Zeugen gesucht, die in dem Tatzeitraum im Umfeld der beiden Häuser verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen getätigt haben. Auch Wahrnehmungen im Internet oder in den sozialen Medien, insbesondere auch im Nachgang der Tat, können die Ermittlungen unterstützen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 zu melden.

Titelfoto: dzurag/123RF

Mehr zum Thema Leipzig Crime: