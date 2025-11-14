Mann in Leipzig wird brutal überfallen - dann ruft Anwohnerin aus Fenster

Leipzig - Ein Mann (48) ist am späten Donnerstagabend im Leipziger Ortsteil Anger-Crottendorf Opfer eines Überfalls geworden. Erst als eine Anwohnerin eingriff, ließen die Angreifer von ihm ab. Der Verletzte musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden.

In Anger-Crottendorf wurde am Donnerstagabend ein 48-Jähriger überfallen. (Symbolfoto) © 123rf/Hunter Bliss

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand die Tat gegen 23.05 Uhr in der Hanns-Eisler-Straße statt.



Demnach ging der 48-Jährige zunächst an einer Gruppe junger Unbekannter vorbei, die einen Aufkleber auf ein Plakat klebten.

Daraufhin sei der Mann von den Unbekannten verfolgt worden. Ihre Forderung: eines seiner Kleidungsstücke.

"Als der 48-Jährige der Forderung nicht nachkam, griffen die Tatverdächtigen ihn gemeinsam an, schlugen und traten ihn", hieß es.

Schließlich habe das Opfer nachgegeben.

Erst als eine Zeugin aus einem Fenster gerufen habe, seien die dunkel gekleideten und Kapuzen tragenden Unbekannten geflüchtet.