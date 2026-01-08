Leipziger Café "Stay" nach Buttersäure-Attacke wochenlang dicht: "Wir bleiben"

Leipzig - Im September 2023 eröffnete das Café "STAY - bleibdochnoch" im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Seitdem wird das Lokal immer wieder Ziel von Angriffen , mutmaßlich seitens linker Aktivisten. Seit einer erneuten Attacke mit Buttersäure in der Nacht auf den 25. Dezember ist das "STAY" nun geschlossen. Die Folgen des insgesamt 23. Angriffs stellen die Betreiber nach eigenen Angaben vor immense Herausforderungen. Eine Spendenkampagne soll helfen, das für die Instandsetzungsarbeiten benötigte Geld aufzubringen.

Das "STAY" im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Im September 2023 wurde das Café an der Dresdner Straße eröffnet. (Archiv)

"Der Betrieb im Café ist leider absolut nicht möglich", sagt René Wagner, Inhaber des Lokals und Pastor der sogenannten "Zeal Church", einer in Mitteldeutschland aktiven Freikirche, die enge Verbindungen zu erzkonservativen Kreisen in den USA unterhalten soll. "Es riecht am Ende wie Erbrochenes, der ganze Laden ist nicht benutzbar. Wir haben jede Woche finanzielle Ausfälle deswegen."

Die nächtlichen Angreifer bohrten laut Wagner zunächst ein Loch in eine der großen Fensterscheiben mit Blick auf die Kapellenstraße und injizierten dadurch knapp einen halben Liter übel riechende Buttersäure.

"Wir bleiben", sagt Wagner in kämpferischem Ton auf Instagram. Es gebe jedoch eine Gruppe von Menschen, die ein Problem damit haben "wer wir sind und was wir glauben", so der Pastor.

"Wir haben leider das Problem, dass verschiedenste Falschaussagen über uns getätigt werden, dass Lügen erzählt werden. [...] Am Ende geht es darum, uns kleinzukriegen und kaputtzumachen. Das geht gegen die Religionsfreiheit in unserem Land!"