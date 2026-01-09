Mordanschlag nach Disco-Streit: Polizei sperrt Landstraße bei Dunkelheit zur Tat-Rekonstruktion

Nun haben Ermittler am heutigen Donnerstag den Streckenabschnitt, auf dem die Todesfahrt im Muldental stattfand gesperrt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Grimma - In der Nacht auf den 9. November wird eine Frau (32) auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig) von einem VW erfasst und schwer verletzt. Der Polizei ist schnell klar, dass es sich bei dem Vorfall wohl kaum um einen Unfall handeln kann. Noch am Montag darauf erlässt ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Fahrer, den Lebensgefährten der 32-Jährigen. Nun haben Ermittler am heutigen Donnerstag den Streckenabschnitt, auf dem der Vorfall im Muldental stattfand, gesperrt und die Geschehnisse jener Nacht nachgestellt.

Von 19 bis 21 Uhr sperrten Streifenwagen den Streckenabschnitt im Muldental, auf dem die Todesfahrt stattfand. © Sören Müller Bereits am Nachmittag tauchte die Verkehrswarnmeldung auf dem Portal der sächsischen Polizei auf, demnach solle die Landstraße zwischen dem zu Grimma gehörenden Großbardau und Bernbruch am Abend für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass Ermittler am Abend den Tathergang rekonstruieren wollen. Leipzig Crime Am Connewitzer Kreuz: Böller landet in Menschengruppe, 20-Jähriger erblindet auf einem Auge Wie ein TAG24-Reporter vor Ort in Erfahrung brachte, hatte die Polizei dafür extra einen baugleichen VW Polo organisiert. Ein Transporter vom Verkehrsunfalldienst sowie mehrere Zivilfahrzeuge waren ebenfalls präsent. Abgesichert wurde die Streckensperrung zudem von mehreren Streifenwagen.

Mordanschlag wegen eines Streits?