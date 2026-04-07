Mann klaut Ladekabel und will mit Fahrrad fliehen - weit kommt er nicht

Taucha - Mal eben kurz ein paar Kabel von einer Ladestation klauen, das dachte sich offenbar ein 40-Jähriger am Osterwochenende in Taucha. Die Wahl seines Fluchtfahrzeugs hätte er allerdings noch einmal überdenken sollen.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls in dem Fall. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Denn statt auf ein Auto zu setzen, um schleunigst vom Tatort zu fliehen, war der Möchtegern-Langfinger lediglich mit einem Fahrrad vorgefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zeugen hatten der Behörde den Diebstahl gemeldet. Als die Beamten kurz darauf zum Ort des Geschehens geeilt waren, stießen sie in der Nähe auf den 40-Jährigen auf seinem Fahrrad. "Dieser versuchte zunächst vor den Beamten zu fliehen, konnte aber wenig später gestellt werden", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Bei dem Zweirad-Dieb konnten die Gesetzeshüter einen Teil der zuvor entwendeten Ladekabel finden und sicherstellen. Nachdem die Polizisten ihre Maßnahmen abgeschlossen hatten, wurde der Mann nach Rücksprache mit der Leipziger Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Dabei werden auch Zusammenhänge mit einem weiteren Fall geprüft.