Mann schießt mit Eisenkugeln von Balkon und bedroht Polizei mit Schwert

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Wahren kamen am Montagabend Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Ein Mann fuhr schwere Geschütze auf.

Der Polizei gelang es schließlich, denn Mann festzunehmen. © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann bestätigte, wurde die Leitstelle gegen 20.14 Uhr über eine Auseinandersetzung in einem Haus in der Hopfengartenstraße informiert.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, soll ein Mann von seinem Balkon aus zunächst mit einer Zwille Eisenkugeln verschossen haben. Beim Eintreffen der Polizei habe er die Einsatzkräfte dann mit einem Schwert bedroht, hieß es.



Polizeisprecher Engelmann bestätigte auf Nachfrage, dass der Mann sich aggressiv verhalten und im Besitz eines "gefährlichen Gegenstandes" gewesen sei. Die eingesetzten Beamten hätten daher das SEK nachgefordert.