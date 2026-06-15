Wilde Verfolgungsjagd in Leipzig endet im Krankenhaus

Leipzig - Ein 19-Jähriger lieferte sich am Sonntagvormittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und wurde dabei verletzt.

Der 19-Jährige ergriff die Flucht, als die Polizisten ihn kontrollieren wollten. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Polizeibeamte des Reviers Leipzig-Südwest wollten gegen 10.35 Uhr einen 19-Jährigen auf seinem Motorroller auf der Schönauer Straße in Leipzig-Großzschocher kontrollieren.

Der ergriff daraufhin aber die Flucht in südliche Richtung. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit.

Erst kollidierte er seitlich mit einem Streifenwagen, fuhr aber trotzdem weiter auf die Rippachtalstraße.

Dort endete die Verfolgungsjagd dann plötzlich, denn der 19-Jährige stürzte ohne Einwirkung von anderen. Dabei verletzte er sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Kontrolle fiel den Polizisten dann auf, warum der junge Mann vermutlich die Flucht ergriffen hatte: Er hatte keinen gültigen Führerschein.