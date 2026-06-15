Mit Waffe bedroht: Junge Männer in Leipzig ausgeraubt

Leipzig - Zwei junge Männer wurden am Sonntagabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in Leipzig bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Situation gesehen haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der 18-Jährige und der 20-Jährige liefen gegen 23.15 Uhr auf der Hans-Beimler-Straße im Stadtteil Möckern in Richtung Westen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

An der Ecke zur Christoph-Probst-Straße kamen zwei unbekannte Männer auf sie zu, zückten plötzlich den Gegenstand, der aussah wie eine Pistole, und forderten Geld.

Die jungen Männer folgten der Aufforderung und übergaben ihr Geld.

Die Unbekannten flüchteten dann. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.