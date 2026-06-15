Mit Waffe bedroht: Junge Männer in Leipzig ausgeraubt
Leipzig - Zwei junge Männer wurden am Sonntagabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in Leipzig bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Situation gesehen haben.
Der 18-Jährige und der 20-Jährige liefen gegen 23.15 Uhr auf der Hans-Beimler-Straße im Stadtteil Möckern in Richtung Westen. Das teilte die Polizei am Montag mit.
An der Ecke zur Christoph-Probst-Straße kamen zwei unbekannte Männer auf sie zu, zückten plötzlich den Gegenstand, der aussah wie eine Pistole, und forderten Geld.
Die jungen Männer folgten der Aufforderung und übergaben ihr Geld.
Die Unbekannten flüchteten dann. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
So werden die Täter beschrieben
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes und sucht nach Zeugen. Deswegen haben die Beamten Personenbeschreibungen der Täter veröffentlicht. Folgende Informationen sind bekannt:
- Person 1 war circa 1,85 Meter groß, circa 18 bis 19 Jahre alt und hatte kurze, schwarze, lockige Haare und einen Overlippenbart.
- Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover ohne Kapuze, eine weiße Weste und weiße Turnschuhe.
- Die 2. Person war circa 1,70 Meter groß, ungefähr 17 Jahre alt und hatte keinen Bart.
- Er trug eine schwarze Hose, schwarze Strickjacke mit gelber Schrift auf dem vorderen Reißverschluss, eine Kapuze und schwarze Schuhe.
Wer Hinweise zu den Männern oder dem Sachverhalt geben kann oder etwas mitbekommen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa