Gruppe spielt Fußball in Park, plötzlich fliegen Gegenstände umher

Leipzig - Gleich zwei Auseinandersetzungen beschäftigen aktuell die Leipziger Polizei : In einem der Fälle wurden fünf junge Männer in einen Streit verwickelt, als sie gerade im Arthur-Bretschneider-Park in Eutritzsch Fußball spielten.

Im Arthur-Bretschneider-Park in Eutritzsch ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der laut Polizei auch Gegenstände geworfen wurden. (Archivbild) © Stadt Leipzig/Amt für Stadtgrün und Gewässer

Das Quintett hatte vor der Schwimmhalle Nord an der Kleiststraße gespielt, als es gegen 0.10 Uhr in der Nacht zu Donnerstag von einer Gruppe von 20 Unbekannten angesprochen wurde.

Das Gespräch habe sich schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge auch Gegenstände geworfen wurden. Einer der Gegenstände traf dabei die Scheibe der Schwimmhalle, die dabei Schaden erlitt.

Damit nicht genug sollen auch noch mehrere Habseligkeiten der angegriffenen Gruppe gestohlen worden sein!

Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch des Stehlschadens konnte bislang beziffert werden.