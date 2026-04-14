Mann sticht in Leipziger Hinterhof auf Frau ein: Versuchte Tötung?

Leipzig - Eine 31-Jährige wurde am Montagabend im Leipziger Stadtteil Grünau vermutlich von einem Mann (30) angegriffen und schwerverletzt.

Die Szenen haben sich Montagabend in Leipzig-Grünau abgespielt. © EHL Media/Björn Stach

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in der Straße Am kleinen Feld informiert, bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24.

Dort sei es in einem Innenhof zu einem Streit zwischen einem 30-Jährigen (deutsch) und der Frau gekommen, ergänzten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstagabend.

Die Situation eskalierte, daraufhin habe der Mann die Frau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.

Die hinzugezogenen Beamten konnten den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen.

"Noch am Abend erfolgten umfangreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen durch die Kriminalpolizei und Beweismittel wurden sichergestellt", hieß es.

Am Dienstag wurde der 30-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig vorgestellt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des "dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung".

Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.