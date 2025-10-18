Rollerbande sorgt für Angst im Leipziger Osten: Verdächtiger Teenager will über Balkon flüchten
Leipzig - Eine maskierte Jugendbande hat im Osten Leipzigs zahlreiche Menschen überfallen und angegriffen. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei nun, die Täter ausfindig zu machen. Ein 18-Jähriger landete in Untersuchungshaft.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sei der tatverdächtige Teenager am Mittwoch an seiner Wohnanschrift von der Polizei festgenommen worden.
Am Donnerstag wurde er schließlich einem Haftrichter vorgeführt - der junge Mann wurde in eine JVA gebracht.
Offenbar handelte der Beschuldigte nicht allein, es bestehe außerdem ein Tatverdacht gegen ein 16 Jahre altes Mädchen.
Der Vorwurf: Die beiden sollen mehrere Personen körperlich angegriffen und teilweise ausgeraubt, sie außerdem verletzt haben.
Bereits am 6. Oktober seien bei der Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen. Darin schilderten Anwohner, "dass sie soeben von zwei maskierten Motorrollerfahrern angegriffen und teilweise ausgeraubt wurden", so Richter.
Auch TAG24 erfuhr von den Vorfällen an mehreren Orten im Osten Leipzigs. So soll es Vorfälle in der Crusiusstraße, am Stephanieplatz und im Kohlweg gegeben haben, außerdem am Rabet sowie in der Eilenburger Straße am Lene-Voigt-Park.
Fluchtversuch über den Balkon scheitert
Die Polizei stellte den Fahrer eines Motorrollers, der jedoch flüchten konnte. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig ein Durchsuchungsbeschluss erlassen", sagte Richter.
Die Durchsuchung wurde am Mittwoch vollzogen, der 18-Jährige dabei angetroffen. Nach einem Fluchtversuch über den Balkon konnte er dingfest gemacht werden. Außerdem wurde Diebesgut gefunden, das mit dem Raub am Lene-Voigt-Park in Verbindung stehen soll.
Der Beschuldigte wehrte sich laut dem Sprecher gegen die Maßnahmen der Beamten.
Es wird also nicht nur wegen des dringenden Tatverdachts der gemeinschaftlichen besonders schweren räuberischen Erpressung in zwei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen gegen ihn ermittelt, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Titelfoto: 123rf/ David Ziegler