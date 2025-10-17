Wegen Vergewaltigung angeklagt: Manager machte Jagd auf alte Frauen

Leipzig - Mehr als acht Jahre nach der brutalen Vergewaltigung einer damals 69-jährigen Joggerin im Leipziger Rosental hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 33-Jährigen erhoben. Den Ermittlungen zufolge soll der Leipziger Manager ein Serien-Vergewaltiger sein, der über Jahre sein Unwesen trieb.

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Marcus L. (33). © privat

Die Rosental-Vergewaltigung vom 31. August 2017, bei der das Opfer schwerste Verletzungen erlitt, schien zum "Cold Case" zu werden. Trotz Rasterfahndung und DNA-Reihentest war es der Polizei nicht gelungen, den Sex-Gangster zu identifizieren.

Doch dann lieferte sich Marcus L. gewissermaßen selbst ans Messer - mit einem schnöden Einbruch in einen Baumarkt am 9. Februar dieses Jahres. Streifenbeamte erwischten ihn in flagranti beim Diebstahl von Grillreiniger.



Beim anschließenden DNA-Abgleich ergab sich eine Verbindung nicht nur zur brutalen Vergewaltigung im Rosental, sondern auch zu vier weiteren sexuellen Übergriffen in den Jahren 2016 und 2017. Die Opfer: Frauen, die allesamt wesentlich älter als ihr Peiniger waren. Das älteste Opfer, ebenfalls eine Spaziergängerin, war zur Tatzeit 82 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft hat ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, das auch klären soll, ob Marcus L. gerontophil veranlagt ist.