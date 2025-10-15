Brutaler Raub: Männer in Leipziger Park malträtiert
Leipzig - Am Dienstagabend wurden zwei Männer im Lene-Voigt-Park gewaltvoll ausgeraubt. Eine Gruppe von vier Personen ging auf sie los und wollte ihre Wertgegenstände haben. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, saßen der 19-Jährige und der 20-Jährige am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr auf einer Bank in dem beliebten Park in Reudnitz-Thonberg.
Sie wurden von vier Unbekannten angesprochen, die ihnen erst drohten und dann zugeschlagen und die Männer getreten haben.
Am Ende gaben die beiden jungen Männer ihre Handys und eine Musikbox heraus. Der Schaden beläuft sich auf rund 1700 Euro.
Die Diebe flohen in Richtung Reichpietschstraße.
Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet
Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat etwas mitbekommen oder kann Angaben zu den vier Männern machen? Folgende Angaben sind bekannt:
- Alle Männer werden auf circa 18 Jahre geschätzt und sollen zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein.
Täter 1:
- Hatte einen kräftigen Körperbau, dunkle Haare, einen Bartansatz und ein Basecap
- Trug eine schwarze Jogginghose mit weißer Seitenverzierung und eine helle Jacke
- Soll einen silberblauen Schlagring getragen haben
Täter 2:
- Hatte einen athletischen Körperbau und trug eine schwarze Jogginghose mit weißer Seitenverzierung und eine helle Jacke
- Handy mit orangefarbener Hülle mitgeführt
Täter 3:
- Trug eine dunkle, gefütterte Jacke und hatte einen Bauchansatz
- Soll ein dunkles Herrenrad dabeigehabt haben
Täter 4:
- Hatte einen schlanken Körperbau, trug dunkle Kleidung und ein dunkles Basecap
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter Tel. 0341/96646666 melden.
Titelfoto: 123rf/David Ziegler