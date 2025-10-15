Brutaler Raub: Männer in Leipziger Park malträtiert

Leipzig - Am Dienstagabend wurden zwei Männer im Lene-Voigt-Park gewaltvoll ausgeraubt. Eine Gruppe von vier Personen ging auf sie los und wollte ihre Wertgegenstände haben. Die Polizei sucht Zeugen .

Die zwei Männer saßen abends auf einer Bank, als sie angesprochen und überfallen worden. (Archivbild) © 123rf/David Ziegler

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte, saßen der 19-Jährige und der 20-Jährige am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr auf einer Bank in dem beliebten Park in Reudnitz-Thonberg.

Sie wurden von vier Unbekannten angesprochen, die ihnen erst drohten und dann zugeschlagen und die Männer getreten haben.

Am Ende gaben die beiden jungen Männer ihre Handys und eine Musikbox heraus. Der Schaden beläuft sich auf rund 1700 Euro.

Die Diebe flohen in Richtung Reichpietschstraße.