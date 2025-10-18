Demonstration auf der Eisenbahnstraße: Barrikade angezündet

Leipzig - Bei einer Demonstration auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten haben die Teilnehmer am Freitagabend eine Barrikade errichtet und angezündet.

Seit Tagen laufen in Leipzig Aktionen, um gegen Wohnraumspekulation, Leerstand und steigende Mieten zu protestieren. Am Abend zündeten Demonstranten eine Barrikade an. © Sebastian Willnow/dpa

Sie wurde schnell gelöscht, hieß es von der Polizei. Verletzte oder Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Polizei habe aber Platzverweise ausgesprochen.

Nach Angaben eines dpa-Reporters hatten sich etwa 400 vorwiegend linksorientierte Menschen zusammengefunden.

Bereits in den Vortagen waren bei einer Aktionswoche gegen steigende Mieten mehrfach Häuser in Leipzig besetzt worden.

Am Mittwochabend hatten die Beamten ein besetztes Haus im Osten der Stadt geräumt.