Maskierter überfallt Restaurant im Leipziger Westen

Leipzig - Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen überfiel ein Unbekannter ein Restaurant im Leipziger Westen. Die Polizei sucht nach Zeugen und veröffentlichte Informationen zu dem noch unbekannten Täter.

Auf der Lützner Straße gibt es einige gastronomische Einrichtungen. Welche genau von dem Raub betroffen war, wurde nicht mitgeteilt. © Lutz Brose

Polizeisprecher Tom Erik Richter teilte am Montagvormittag mit, dass am Samstagabend ein Restaurant auf der Lützner Straße überfallen wurde.

Um welches Restaurant es sich genau handelte, wurde auf TAG24-Anfrage nicht mitgeteilt.

Der unbekannte Täter betrat gegen 19.40 Uhr das Restaurant. Er war maskiert und hatte einen waffenähnlichen Gegenstand dabei.

Diesen hielt er vor, während er die Mitarbeitenden aufforderte, die Tageseinnahmen herauszugeben. Insgesamt erbeutete er so einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Danach floh er in Richtung Henriettenpark.