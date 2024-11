Menschenmassen am ersten Advents-Wochenende in Leipzig: Polizei warnt vor Langfingern

Leipzig - Fußball-Fans und Weihnachtsmarkt-Besucher: Am Wochenende wird die Leipziger Innenstadt aus allen Nähten platzen. Die Bundespolizei warnt vor den langen Fingern der Taschendiebe.

Im Gedränge fällt ein Diebstahl nicht so schnell auf. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Den Angaben der Polizeibehörde nach gehören die letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest zur Hochsaison der Taschendiebe.

Am ersten Adventswochenende wird es zudem wegen des Heimspiels des RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg und der traditionellen Ankunft des Weihnachtsmannes am Hauptbahnhof proppenvoll in der Stadt. Dazu kommen die Tausenden Besucher des seit Dienstag geöffneten Weihnachtsmarkts.

"Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten", warnt die Bundespolizei.

Um nicht selbst Opfer der Langfinger zu werden, hat die Behörde einige Tipps parat, um die Weihnachtsstimmung ungetrübt genießen zu können.