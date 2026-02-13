Millionenschäden durch Love Scamming: Wenn sich die frische Liebe als böser Fake entpuppt
Leipzig - Kurz vor dem Valentinstag am Samstag warnt die Verbraucherzentrale vor Love Scamming im Internet. Kriminelle nutzen die Sehnsucht nach Liebe und Zweisamkeit für fiese Abzocke aus. Allein der in Sachsen angerichtete Schaden geht in die Millionen.
"Hallo Erika, Ihr Profilbild gefällt mir - sind Sie auch geschieden ..." So oder ähnlich fängt die Kontaktaufnahme meist an. Auf Partnervermittlungs-Portalen werden einsame Herzen geködert - mit Komplimenten oder rührseligen Geschichten.
Doch Vorsicht! Nicht selten steckt hinter honigsüßer Kontaktaufnahme Love Scamming. Dabei erstellen Kriminelle täuschend echte Profile und präsentieren sich als attraktive Singles. "Um das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen, bauen sie schnell emotionale Nähe auf", berichtet Michèle Scherer, Digital-Expertin bei der Verbraucherzentrale.
Was folgt, sind meist Bitten um Geld - auch gern in Form von Geschenkkarten.
Auch Hilfeersuchen wegen angeblicher Notlagen wie gestohlener Ausweispapiere oder teurer Krankenhausaufenthalte kennt Scherer aus ihrer Praxis. Und rät deshalb zu gesundem Misstrauen.
Love Scamming im Netz: Auf diese Warnsignale solltet Ihr achten
Und das sollte zunächst mit einer Foto-Recherche im Netz beginnen. "Eine rückwärtsgerichtete Bildersuche im Internet kann helfen, gestohlene Profilbilder oder Fotos aus Bilddatenbanken zu entlarven", sagt die Verbraucherschützerin.
Auch immer neue Ausreden für das Verschieben geplanter Treffen seien ein deutliches Warnsignal. Wenn die neue Liebe dann Geld, Geschenke oder sensible persönliche Daten wie Ausweiskopien oder Kontodaten verlangt, sollte der Kontakt sofort abgebrochen werden, so Scherer.
Nach Angaben des Sächsischen Landeskriminalamtes entstanden Opfern von Love Scamming allein im Jahr 2024 im Freistaat Schäden in Gesamthöhe von 4,16 Millionen Euro.
Titelfoto: terovesalainen/123RF