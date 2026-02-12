Mehrere Personen angegriffen: Leipziger Polizei schnappt vorbestraften Schläger

Leipzig - Die Leipziger Polizei hat bereits in der vergangenen Woche einen Mann geschnappt, der mehrere Straftaten begangen haben soll, darunter Körperverletzung, schweren Raub, Sachbeschädigung und Nötigung. Vor allem im Januar und Februar hatte er durch mehrere vermeintliche Verbrechen die Aufmerksamkeit der Ermittler erregt.

Unter anderem am Torgauer Platz soll der Tatverdächtige eine Person angegriffen haben. (Symbolbild) © Silvio Bürger

Wie die Polizeidirektion Leipzig und die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstagmorgen mitteilten, sitzt der beschuldigte Syrer seit dem 6. Februar in Untersuchungshaft.

Ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er am 29. Januar in einem Imbiss in der Riesaer Straße unter Vorhalten eines Stichwerkzeuges Bargeld erbeutet haben soll. Außerdem soll er einer der anwesenden Personen ins Gesicht geschlagen haben.

Am 1. Februar soll der Mann einer Frau an der Straßenbahnhaltestelle im Bereich des Torgauer Platzes (OT Volkmarsdorf) das Handy entrissen, ihr ins Gesicht geschlagen und das Handy kaputtgemacht haben.

Am späten Abend des 4. Februar eskalierte die Situation schließlich weiter, was auch zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Ohne ersichtlichen Grund hatte er im Bereich der Köhlerstraße (OT Neustadt-Neuschönefeld) einer Passantin mit der Faust ins Gesicht gehauen.

Ein Passant konfrontierte ihn. Der Tatverdächtige griff ihn an, schlug mit seinen Fäusten mehrfach gegen Kopf und Oberkörper und trat mit den Füßen gegen den Körper des Passanten, nachdem dieser zu Boden gegangen war.