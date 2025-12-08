Mit aufgemotztem E-Scooter unterwegs? Polizei schnappt betrunkenen 35-Jährigen
Leipzig - Am Sonntagabend ging der Leipziger Polizei ein betrunkener Scooter-Fahrer ins Netz.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, bemerkten Streifenbeamte gegen 19.20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der schneller als erlaubt mit rund 40 km/h in der Straße Zum Dölitzer Schacht unterwegs war.
Da deshalb der Verdacht aufkam, der Scooter könnte für schnellere Geschwindigkeiten manipuliert worden sein, unterzogen die Beamten den 35-jährigen Fahrer einer Kontrolle.
Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne einen für die 40 km/h notwendigen Führerschein unterwegs war, sondern auch einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille aufwies.
"Die Blutentnahme wurde im Revier realisiert", so der Sprecher.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der Scooter wurde unterdessen sichergestellt.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier