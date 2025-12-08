Mit aufgemotztem E-Scooter unterwegs? Polizei schnappt betrunkenen 35-Jährigen

Leipzig - Am Sonntagabend ging der Leipziger Polizei ein betrunkener Scooter-Fahrer ins Netz.

Ein 35-Jähriger wurde hier am Sonntagabend auf einem auffällig schnellen Scooter erwischt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, bemerkten Streifenbeamte gegen 19.20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der schneller als erlaubt mit rund 40 km/h in der Straße Zum Dölitzer Schacht unterwegs war.

Da deshalb der Verdacht aufkam, der Scooter könnte für schnellere Geschwindigkeiten manipuliert worden sein, unterzogen die Beamten den 35-jährigen Fahrer einer Kontrolle.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne einen für die 40 km/h notwendigen Führerschein unterwegs war, sondern auch einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille aufwies.

"Die Blutentnahme wurde im Revier realisiert", so der Sprecher.

