Sie hatte ihr Kind an Bord: Mutter (35) rauscht mit über zwei Promille durch Leipzig

Leipzig - Sie hatte ihr Kind dabei, doch das hielt eine 35-Jährige in Leipzig offenbar nicht davon ab, stark betrunken hinters Steuer zu steigen.

Gegen die Mutter wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (Symbolbild) © thodonal/123RF

Sonntagnacht stoppten Beamte des Polizeireviers Leipzig-Nord die Ukrainerin gegen 23.10 Uhr am Nordplatz aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Neben ihr auf dem Beifahrersitz: ihr Kind.

Die Geschichte startete jedoch nicht erst mit der Verkehrskontrolle. Denn bereits zuvor wurde die 35-Jährige von Beamten des Reviers Leipzig-Zentrum am Martin-Luther-Ring angesprochen, als sie gerade am Kofferraum ihres BMWs stand. Die Polizisten hatten Hinweise erhalten, dass die Frau getrunken hatte und mit dem Auto fahren wollte. Aus diesem Grund suchten sie das Gespräch mit ihr.

"Die 35-Jährige versicherte glaubhaft, dass sie mit ihrem Kind auf dem Weg zur Straßenbahn ist, um damit den Heimweg anzutreten", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montag.

Eine Dreiviertelstunde später wurde sie am Nordplatz gestoppt.