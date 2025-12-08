Nächtliche Farbspur durch Leipzig: Polizei schnappt besoffenen Schmierfinken

Leipzig - Das muss ein skurriles Bild gewesen sein: Ein junger Mann machte sich am Sonntagmorgen im Osten von Leipzig mit zwei Farbeimern auf und zog durch die Straßen, um herumzuschmieren. Dumm nur, dass sein Treiben nicht unbemerkt blieb.

Mit Farbeimern bewaffnet, war der 22-Jährige in mehreren Straßen unterwegs. (Symbolbild) © 123RF/bd54bd54

Die Polizei hatte einen Zeugenhinweis bekommen, wie Polizeisprecher Franz Anton am Montag berichtete. Und tatsächlich, als eine Streife gegen 8.15 Uhr in Neustadt-Neuschönefeld ankam, erwischten die Beamten den Schmierfinken auf frischer Tat.

Der 22-Jährige war mit zwei Eimern, die grüne Farbe enthielten, und zwei Farbrollen in der Jonasstraße, Konstantinstraße sowie Lutherstraße unterwegs gewesen und hatte mehrere Flächen mit Schriftzügen verunstaltet.

Drei Gebäude und ein Container fielen den Schmierereien zum Opfer. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht wenig Alkohol konsumiert haben muss, ein freiwilliger Atemtest schlug mit 2,14 Promille an.