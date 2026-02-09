Mit Schreckschusswaffe: Teenager auf Raubzug von Polizei gestellt

Leipzig - Ermittlungserfolg für die Leipziger Polizei: Sie konnte drei Tatverdächtige stellen, die einen 15- und einen 16-Jährigen ausgeraubt und angegriffen haben sollen. Die mutmaßlichen Täter sind selbst nicht viel älter.

Das Raubdelikt fand im Norden von Leipzig statt. (Symbolfoto) © Ralf Seegers

Auf der Sasstraße in Gohlis-Süd sprach das Trio im Alter von 16, 17 und 18 Jahren die zwei anderen Jugendlichen am Freitagabend an. Sie forderten, dass sie ihre Wertgegenstände herausgeben sollen.

Die Teenager weigerten sich erst, wurden dann angegriffen, konnten sich aber befreien und fliehen. Der 15-Jährige wurde wenig später eingeholt und wieder angegriffen. Danach übergab er einen niedrigen Geldbetrag an die Tatverdächtigen.

Polizeibeamte konnten die drei mutmaßlichen Räuber dank Zeugenhinweisen wenig später an einer Tankstelle finden. Sie durchsuchten die Jungen und fanden bei dem 18-Jährigen Munition für eine Schreckschusswaffe.

Die dazugehörige Pistole wurde in der Nähe gefunden. Sie soll auch dem 18-Jährigen gehören. Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz und belastete die Tatverdächtigen.